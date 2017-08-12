من هم المشاركون في نهائيات ريد بول كار بارك دريفت لبنان ؟

تعرفوا على السائقين المتأهلين إلى منافسات ريد بل كار بارك دريفت- لبنان

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LBCI News Lebanon

ستشهد ساحة ورده في كفردبيان النسخة التاسعة من منافسات "ريد بُل كار بارك درِيفت" التي ستقام يوم الأحد الواقع في 13 آب الجاري إبتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر مباشرةً وحصرياً عبر شاشتي LBCI و LDC .

أن تكون من بين الأفضل هو شيء مميز، ولكن يبقى طعم الفوز مختلفاً من دون القاب لهذا السبب، يسعى كل عام سائقي الدرِيفت في لبنان للتأهل إلى "ريد بُل كار بارك درِيفت" والمنافسة على لقب "ملك الدرِيفت". وسيكون الصراع شديداً هذه السنة، بين 20 سائقاً يطمحون للفوز والتأهل للنهائيات الإقليمية التي ستقام في الكويت.

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وفي ما يلي أسماء أفضل سائقي الدرِيفت في لبنان الذين يستعدون للمنافسة الشرسة يوم الأحد: كفاح هلال، بلال دبوسي، مشعل كوكب، فؤاد مكساسي، ديفيد أبو جوده، محمد بعلبكي، فادي بو شاهين، عبد قهوجي، أوليفر كيك، مصطفى كمال، ساري زحلان، كارلوس عوض، كزافييه مسعد، روني درعاوي، جلال دعيبس، أحمد كركي، إيلي حشيمة، مايك دغفل، روني أسمر، هيثم قميرة.

تشرف على البطولة لجنة تحكيمية من الخبراء في مجال السيارات ورياضتها وتتألف من بطل الراليات السابق اللبناني جان بيار نصرالله، ومقدم برنامج Automotive التلفزيوني مصطفي فخري ومدير لجنة الدريفت في النادي اللبناني لسيارات والسياحة إيلي غانم بالإضافة إلى رياضي ريد بُل في الدرِيفتنغ أحمد دحام.

وستمنح اللجنة النقاط لكل سائق وفقاً لما يحققه من إنجازات على أساس: الموهبة القيادية في الانجراف، والصوت الصادر عن هدير المحرّك، وشكل وتصميم السياراة، ودخول وخروج المربع الضيق بالإضافة إلى الدخان المنبعث من احتكاك الإطارات بالإسفلت ثم أخيراً تفاعل الجمهور الحاضر مع كل سائق. يقام الحدث بالتعاون مع بلدية كفردبيان، مزار سكي ريزورت والشراكة مع فالكون تايرز، شوب آند شيب، توتال و"بي أس فور".

هذا الحدث مفتوح للجمهور والدّخول مجاني.