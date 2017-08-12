بالفيديو - فوز كبير للبنان على كازاخستان

عاد منتخب لبنان في كرة السلة إلى سكة الإنتصارات بعد فوزه على كازاخستان 96-74 في ختام الدور الأول ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة الأمم الآسيوية الـ29 لكرة السلة التي يستضيفها لبنان للمرة الأولى في تاريخه ما بين 8 آب الجاري و20 منه، على ملعب مجمع نهاد نوفل في الذوق، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وامام جمهور غفير.
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