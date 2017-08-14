لبنان يتخطى تايبيه بسهولة...والعين على ايران في ربع النهائي

حقق المنتخب اللبناني فوزا سهلا على فريق الصين تايبيه بنتيجة 90 -77 في اطار الدور الثاني من بطولة كأس آسيا بكرة السلة.
وتفوق لبنان منذ بداية المباراة الى نهايتها على نظيره التايواني، وكان افضل مسجل للبنان الكابتن فادي الخطيب الذي حقق 30 نقطة.
وبهذا الفوز يتأهل لبنان الى الدور الربع النهائي لمواجهة المنتخب الايراني.
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