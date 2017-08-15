ما هي الرسالة التي وجهها بيار كاخيا للاعبين قبل مواجهة إيران ؟

كاخيا خلال زيارته منتخب لبنان: الشعب اللبناني يقف وراءكم للفوز على ايران مساء الأربعاء

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LBCI News Lebanon

زار رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا مقر اقامة بعثة منتخب لبنان للرجال في فندق "متروبوليتان" (سن الفيل) والتقى اللاعبين بحضور رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ياسر الحاج ومدير المنتخب جورج كلزي والجهاز الفني برئاسة المدرب الليتواني راموناس باتاوتاس .

وحض كاخيا اللاعبين على بذل المجهود الكبير لتحقيق الفوز على ايران في المباراة التي ستقام بين المنتخبين في اطار الدور ربع النهائي من كأس آسيا عند الساعة التاسعة من مساء الاربعاء 16 آب الجاري على ملعب نهاد نوفل. واعتبر كاخيا ان المباراة هي مباراة مصيرية فالفوز بها يعني تأهل لبنان الى الدور نصف النهائي والسعي للفوز للتأهل الى الدور النهائي.

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واشار الى ان الشعب اللبناني يقف بقوة خلف المنتخب داعياَ اللبنانيين الى الزحف الى الملعب قبل المباراة الحاسمة ضد ايران . بدوره، اكد الحاج ان معنويات اللاعبين مرتفعة وسيقدمون العرض الكبير لاثلاج صدور اللبنانيين في لبنان والمهجر والتأهل الى الدور ما قبل النهائي.وختم قائلاً "لقد بدأنا مشوارنا منذ اشهر وسنكمله معاً".