اشكال بين جمهور العهد ونادي الأنصار

لم تمر المباراة النصف النهائية لكأس النخبة بكرة القدم بين فريقي العهد بطل لبنان ونادي الأنصار بملعب امين عبد النور ببحمدون على سلام، فتبادل الهتافات والشحن المذهبي بين جمهوري الفريقين على مدار المباراة الذي فاز بها العهد 1-0 تحول مع نهاية المباراة الى تراشق بالحجار واشكالات خارج ارض الملعب.

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وادت الاشكالات الى اضرار بباصي نقل الجمهور وبعض السيارات، قبل ان تتدخل القوى الأمنية لتهدئة الأمور.