بالفيديو- راموس يستفز ميسي... كيف رد الأخير؟

ماذا فعل راموس؟

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LBCI News Lebanon

قام قائد فريق ريال مدريد بحركة استفزت نجم فريق برشلونة خلال مباراة الإياب التي جمعت الفريقين ضمن كأس السوبر الإسباني، بجاء الردّ من اللاعب الأرجنتيني بطريقةٍ مفاجئة.

وخلال المباراة، طلب ميسي من راموس أن يعطيه الكرة بعدمااحتسب الحكم ركلة حرة لصالح برشلونة، فرماها الأخير في الهواء بعدما تظاهر بانه سيعطيها إياه، مما دفع ميسي إلى توجيه الكلمات النابية له.

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وانتهت المباراة التي وقعت يوم الأربعاء بفوز الريال بنتيجة 2-0 وبحصوله على لقب البطولة.