وفد من الاتحاد الدولي لكرة السلة بضيافة عون... وهذا ما قاله العملاق الصيني ياو مينغ

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، "استعداد لبنان لاستضافة المباريات الرياضية الدولية"، معتبرا ان "بطولة آسيا في كرة السلة التي بدأت الاسبوع الماضي وتنتهي في بداية الاسبوع المقبل، تعكس الثقة الدولية بدور لبنان وحضوره في المحافل الاقليمية والدولية بفعل الاستقرار الذي ينعم به".كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من الاتحاد الدولي لكرة السلة برئاسة هوراسيو موراتوري، في حضور رئيس الاتحاد اللبناني للعبة بيار كاخيا وعدد من اعضاء الاتحاد.وتحدث رئيس الاتحاد، فشكر رئيس الجمهورية على "استضافة وتنظيم لبنان لبطولة آسيا في كرة السلة التي شهدت هذه السنة مشاركة دول من قارتي آسيا واوقيانيا"، منوها "خصوصا بالرعاية التي منحها الرئيس عون للبطولة اضافة الى حضوره شخصيا الافتتاح الرسمي للبطولة، والتسهيلات التي لقيتها فرق الدول المشاركة".كما تحدث رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ سعود بن علي، شاكرا "الدعم الذي قدمه الرئيس عون للبطولة"، مؤكدا ان "لبنان سيبقى واحة امن وامان ومنارة تشع امنا واستقرارا".من جهته، اعرب رئيس الاتحاد الصيني لكرة السلة ياو مينغ عن سعادته لوجوده في لبنان، خصوصا ان والده سبقه لزيارة لبنان في العام 1970 وارسى اسس الصداقة اللبنانية - الصينية في المجالات كافة، لا سيما في المجال الرياضي.