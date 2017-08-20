بالفيديو - لحظة إعتزال فادي الخطيب دولياً

إعتزال فادي الخطيب

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LBCI News Lebanon

وبعد المباراة نزل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا واعضاء الاتحاد والجهاز الفني والاداري ولاعبو منتخب لبنان الى ارض الملعب وعانقوا قائد المنتخب فادي الخطيب الذي انهى مسيرته الدولية مع منتخب لبنان في مسيرة دامت عشرين سنة .

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وسلّم كاخيا هدية تذكارية الى الخطيب عربون محبة وتقدير وسط تصفيق مدو من الجمهور والحاضرين . ثم توجه " التايغر " نحو المنصة الرسمية وصافح الحضور وعانق رئيس الاتحاد الصيني اللاعب الدولي السابق الشهير ياو مينغ الذي خاض ضد الخطيب مباراتين ( مباراة في الدور الأول ومباراة ثانية في النهائي ضمن بطولة آسيا التي جرت في تموز 2001 في شانغهاي ( الصين ).

وشاءت الظروف ان يكون رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الحالي ياسر الحاج قائداً للمنتخب آنذاك .