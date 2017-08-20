استراليا تهزم ايران وتفوز بكأس اسيا لكرة السلة

أحرزت استراليا لقب كأس آسيا لكرة السلة في أول مشاركة لها بالبطولة عقب فوزها على إيران 79-56 في نهائي من جانب واحد اليوم الأحد.
قدم منتخب استراليا اوراق اعتماده ليس كبطل جديد للقارة الاكبر "آسيا" وحسب، وانما كمرشح دائم على جميع بطولاتها المقبلة، بعد تتويجه باللقب في مشاركته الاولى بكأس أمم آسيا لكرة السلة بفوزه على منتخب ايران بفارق 23 نقطة (79 – 56)، الارباع (18 – 14، 25 – 12، 13 – 17 و23 – 13) في المباراة النهائية.
بعد نهاية المباراة وقبل مراسم التتويج تم اختيار التشكيلة المثالية للبطولة وكان فادي الخطيب ضمنها الى جانب الايرانيين حامد اهدادي ومحمد جمشيدي والنيوزيلندي ايلي والكوري أوه سكيون.وسلّم كاخيا الميداليات البرونزية الى المنتخب الكوري وهاغوب خاتشاريان الميداليات الفضية الى لاعبي المنتخب الايراني .وفي الختام سلّم موراتوري وآل ثاني كأس البطولة والميداليات الذهبية الى لاعبي استراليا وسط اجواء احتفالية مميزة.
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