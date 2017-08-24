رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا

جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا

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LBCI News Lebanon

حصل كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال وريال مدريد على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا هذا العام بعدما تفوق على ميسي وبوفون في نتيجة تصويت أعلنه الاتحاد القاري للعبة خلال مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا في موناكو اليوم الخميس.

وساعد رونالدو ريال مدريد على الفوز بلقبه الثاني على التوالي في دوري الأبطال كما كان هداف البطولة الموسم الماضي برصيد 12 هدفا.وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها على الجائزة متفوقا بلقب على ميسي.

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واختارت القائمة المختصرة المؤلفة من ثلاثة لاعبين لجنة من 80 مدربا لأندية شاركت في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في موسم 2016-2017 إضافة إلى 55 صحفيا رشحتهم مجموعة (ئي.اس.ام) الاعلامية الرياضية الاوروبية يمثلون الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.