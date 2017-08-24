الرياضي بطل لبنان تحت الـ 18 عاماً

نهائي بطولة لبنان للفئات العمرية بين الرياضي والاينرجي

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LBCI News Lebanon

حقق النادي الرياضي لقباً جديداً يضاف الى مسيرته الحافلة بالالقاب وهذه المرة عن طريق فريق تحت الـ 18 سنة، الذي أحرز لقب بطولة لبنان "USEK" لهذه الفئة العمرية من تنظيم Sports Mania بفوزه على فريق اينرجي بفارق 24 نقطة (​77-53) الارباع (22 – 10، 8 – 4، 24 – 20 و23 – 19) في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب شنتر دميرجيان في النقاش.

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كريم زينون سجل 31 نقطة مع 6 متابعات و6 تمريرات حاسمة و6 سرقات للكرة، واضاف سليم علء الدين 27 نقطة مع 6 متابعات، وبرز محمود عويضة مع 10 متابعات الى 7 نقاط و3 تمريرات حاسمة، ومن اينرجي سج ايليو بو زاخم 20 نقطة واضاف غبريال سماحة 8 نقاط مع 11 متابعة.

وعلى صعيد الجوائز الفردية حصد الرياضي القاب افضل مدرب في البطولة مروان دياب، افضل لاعب كريم زينون وافضل هداف سليم علاء الدين.