الإنطلاق من حلبة RPM في المتين

رالي لبنان - وطن الأرز عاصمة الرياضة الميكانيكية

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LBCI News Lebanon

مرة جديدة ،سيكون لبنان "عاصمة الرياضة الميكانيكية" في الشرق الاوسط خلال ثلاثة ايام وبدءاً من الجمعة 25 آب الجاري وحتى مساء الاحد 27 آب الجاري مع تنظيم النادي اللبناني للسيارات والسياحة رالي لبنان الدولي الأربعين برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ويندرج السباق في اطار الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الجاري ويقام على طرقات أسفلتية كما هو معروف. تبلغ المسافة الاجمالية للرالي 672.75 كلم منها 206.30 كلم مراحل خاصة للسرعة وعددها 11 من ضمنها مرحلة استعراضية افتتاحية على حلبة RPM في المتين برعاية "توتال" على غرار النسختين السابقتين واللتين استقطبتا الجمهور الكبير.

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وسيقام حفل الافتتاح الرسمي للرالي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 25 آب الجاري على حلبة RPM (المتين) بحضور ممثل رئيس الجمهورية واركان النادي المنظم ومسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات ومسؤولي الرالي وفاعليات عسكرية ورياضية وشعبية ومسؤولي الشركات الراعية وعلى رأسهم "بنك مصر لبنان" و"توتال".

وستقام عروض عديدة شيقة منها لبطل لبنان السابق للراليات وسباقات تسلق الهضبة نبيل كرم وعروض انجراف (دريفت) لتوتال ويوكوهاما ثم دخول السيارات المشاركة في الرالي مع الاعلام اللبنانية تحية للجيش اللبناني في حربه على الارهاب على وقع أغنية "تسلم يا عسكر لبنان" في بادرة وطنية لافتة على ان ينطلق الرالي فعلياً بالمرحلة الاستعراضية عند الساعة الخامسة والنصف مساء مباشرةً عبر LBCI و LDC

اليكم مواعيد البث المباشر عبر LBCI و LDC

يوم الجمعة من الساعة 5:30 إلى 7:30 مساءً

يوم السبت من 10:00 صباحاً إلى 12:30 بعد الظهر ومن الساعة 3:30 بعد ظهور إلى 5:30 مساءً

يوم الأحد من 10:00 صباحاً إلى 11:00 قبل الظهر و من الساعة 2:20 بعد الظهر إلى 5:15 مساءً