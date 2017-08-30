بطولة غرب آسيا للناشئين في كرة السلة: فوز لبنان على سوريا

بطولة غرب آسيا للناشئين في كرة السلة

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LBCI News Lebanon

حقق منتخب لبنان للناشئين (تحت 17 سنة) فوزه الثالث على التوالي في المرحلة الاولى من بطولة غرب آسيا بكرة السلة التي تقام في ايران بفوزه على نظيره السوري وبنتيجة (72-46) بعد اداء كبير من لاعبي منتخب الارز.

وهو الفوز الثالث على التوالي للبنان في البطولة بعد فوزه على الأردن الأحد وعلى العراق الثلاثاء.وسيخوض لبنان مباراته الرابعة ضد نظيره الأيراني عند الساعة السادسة من مساء الخميس بتوقيت بيروت. وبعد المباراة،قال رئيس البعثة باتريك لحود في اتصال هاتفي معه" يبرهن لاعبو منتخب لبنان عن مستوى رفيع وها هم يحققون الفوز الثالث على التوالي في ثلاث مباريات وبفارق كبير.وسنواجه المنتخب الايراني الخميس في ختام مباريات المرحلة الأولى ونأمل ان يواصل لاعبو وطن الأرز عروضهم الكبيرة وهم يقومون بواجباتهم على أكمل وجه " .

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من ناحية ثانية ،تلقى لحود اتصالاً من امين عام الاتحاد اللبناني المحامي شربل ميشال رزق هنأ فيها،باسم رئيس واعضاء الهيئة الادارية للاتحاد، البعثة على العروض الكبيرة التي يقدمها اللاعبون اللبنانيون.

تشارك في البطولة المنتخبات التالية:لبنان،ايران،سوريا،العراق والاردن.وستقام المرحلة الثانية في اذار المقبل مع العلم أن البطولة مؤهلة الى بطولة آسيا.