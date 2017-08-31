قطر تفشل في التأهل لنهائيات 2018 في روسيا

قطر خسرت الجولة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى بالدور الاخير للتصفيات الاسيوية

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LBCI News Lebanon

فشلت قطر مستضيفة كأس العالم لكرة القدم 2022 في التأهل لنهائيات 2018 في روسيا بعد خسارتها 3-1 أمام سوريا في الجولة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى بالدور الاخير للتصفيات الاسيوية اليوم الخميس في ماليزيا.

واحتاج القطريون، الذين لم يشاركوا في نهائيات كأس العالم من قبل، للفوز في كلتا المباراتين المتبقيتين لهم في التصفيات ليكون لديهم أي فرصة في بلوغ نهائيات روسيا العام الماضي وهو ما لم يتحقق اليوم.

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