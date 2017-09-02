رياضة
02 أيلول 2017 - 07:28
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نهائيات بطولة لبنان للتزلج والألواح المائية غداً

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نهائيات بطولة لبنان للتزلج والألواح المائية غداً
ينظم الاتحاد اللبناني التزلج والألواح المائية وبالتعاون مع النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL بطولة لبنان في الألواح المائية يوم الأحد في النادي المذكور.
 
وستقام النهائيات ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاحد ليجري بعدها حفل تتويج الفائزين والفائزات.والفئات المعتمدة في البطولة هي:
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-الفئة المفتوحة (أوبن): فوق 18 سنة للذكور والاناث
-الفئة العمرية من 12 الى  18 سنة: ذكور واناث
-الفئة العمرية تحت 12 سنة: للذكور والاناث
 
 
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