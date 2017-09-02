نهائيات بطولة لبنان للتزلج والألواح المائية غداً

بطولة لبنان للتزلج والألواح المائية ٢٠١٧

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LBCI News Lebanon

ينظم الاتحاد اللبناني التزلج والألواح المائية وبالتعاون مع النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL بطولة لبنان في الألواح المائية يوم الأحد في النادي المذكور.

وستقام النهائيات ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاحد ليجري بعدها حفل تتويج الفائزين والفائزات.والفئات المعتمدة في البطولة هي:

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-الفئة المفتوحة (أوبن): فوق 18 سنة للذكور والاناث

-الفئة العمرية من 12 الى 18 سنة: ذكور واناث

-الفئة العمرية تحت 12 سنة: للذكور والاناث