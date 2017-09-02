هاميلتون يحقق رقما قياسيا بالانطلاق من المركز الأول للمرة 69

حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم ثلاث مرات رقما قياسيا بالانطلاق من المركز الأول للمرة 69 بتصدره التجارب التأهيلية لسباق جائرة ايطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات على حلبة مونزا اليوم السبت بينما حل الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري ثامنا.

وسجل سائق مرسيدس زمنا أسرع بأكثر من ثانية عن الهولندي ماكس فرستابن سائق ريد بول الذي حقق ثاني أسرع زمن خلال الجولة التي أجلتها الأمطار وانتهت بعد أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة على انطلاقها.

وتعرض فرستابن وزميله الاسترالي دانيال ريكياردو لعقوبات عند الانطلاق وهو ما يعني ان الكندي الصاعد لانس سترول سيرتقي من المركز الرابع ليبدأ السباق غدا من الصف الامامي مع وليامز، وارتقى فيتل ايضا الى المركز السادس نتيجة هذه العقوبات.

وكان هاميلتون الذي يتأخر بسبع نقاط عن فيتل متصدر بطولة العالم ويمكنه انتزاع المركز الاول في الترتيب العام غدا عادل رقم مايكل شوماخر في الانطلاق أولا 68 مرة في السباق الأخير في بلجيكا، وهو العام الرابع على التوالي الذي يحتل فيه السائق البريطاني مركز أول المنطلقين في مونزا أسرع حلبات فورمولا 1.