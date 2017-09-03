هاميلتون يحرز سباق ايطاليا وينتزع صدارة الترتيب من فيتل

سباق جائزة ايطاليا الكبرى

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LBCI News Lebanon

أحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس لقب سباق جائزة ايطاليا الكبرى بعدما هيمن على السباق من البداية لينتزع صدارة ترتيب بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات لأول مرة هذا العام اليوم الأحد.وتفوق هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات الذي انطلق من المركز الأول للمرة 69 في مسيرته في رقم قياسي على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس ليحسم ثنائي مرسيدس أول مركزين أمام جماهير فيراري التي ارتدت القمصان الحمراء.

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وأنهى سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي تصدر ترتيب المسابقة منذ فوزه بسباق استراليا الافتتاحي هذا الموسم في آذار الماضي السباق في المركز الثالث متأخرا بفارق 36.3 ثانية خلف البطل. ويبتعد هاميلتون حاليا بثلاث نقاط عن السائق الألماني مع تبقي سبعة سباقات على نهاية الموسم.

فيما يلي ترتيب السائقين عقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

1-البريطاني لويس هاميلتون مرسيدس 238

2-الالماني سيباستيان فيتل فيراري235

3-الفنلندي فالتيري بوتاس مرسيدس 197

4-‬الاسترالي دانييل ريتشياردو رد بول 144

5-الفنلندي كيمي رايكونن فيراري 138