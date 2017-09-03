يوسف الخال انطلق بمغامرته الرياضية...

انطلق في الساعة السادسة صباح الاحد الفنان اللبناني يوسف الخال في مغامرته الرياضية والتي تحمل رسالة انسانية بجمع التبرع بالدم للصليب الأحمر اللبناني .
سيرا على الأقدام على مساحة الوطن من العريضة الى الناقورة جنوباً ،انطلق يوسف الخال يرافقه منظم المسار والحدث العميد جوني خلف و مدرب اللياقة شكري نخول فاجتازوا مسافة 31 كلم الى المنية ليستريحوا و ينطلقوا الى المحطة الأولى لنهاية اليوم الأول بالمينا بطرابلس حيث توافد عدد كبير من المواطنين الى مركز الصليب الأحمر للتبرع بالدم.
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