أخيراً .... منتخب لبنان لكرة القدم في كوريا الشمالية !

وصلت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم إلى العاصمة الكورية الشمالية قادمة من أبوظبي بعد رحلة صعبة وطويلة عبر بكين . وقد علق المنتخب في مطار الصين بسبب اضطراره للهبوط بعد إصدار حظر جوي على كوريا الشمالية اثر تنفيذها تجربة نووية فجر اليوم .
وسيخوض المنتخب اللبناني مباراته أمام كوريا الشمالية في بيونغيانغ الثلثاء عند الحادية عشرة والنصف قبل الظهر بتوقيت بيروت، في إطار الدور الحاسم لتصفيات كأس آسيا الإمارات 2019 .
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