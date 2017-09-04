للمرة الاولى في لبنان "سبورتس مانيا" تنظّم سباق التحمّل للكارتينغ

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LBCI News Lebanon

تحت إشراف النادي اللبناني للسيارات والسياحة تنظّم "سبورتس مانيا" وبالتعاون مع International Sports Media Group سباق التحمّل للكارتينغ (Endurance Karting race) لعام 2017 للشركات والمصارف والذي سيضمّ عشرة فرق الاحد المقبل الواقع في 10 ايلول الجاري الساعة 7 مساء على حلبة "بت ستوب" (زوق مصبح) .

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ولهذه الغاية، عقد اجتماع ضم منسق الاتحاد الدولي للسيارات ال"فيا" في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنسق لجنة رياضة السيارات في النادي عماد لحود ومدير عام "سبورتس مانيا" طارق عبود والاعلامي شفيق سعاده تناول الحدث الرياضي الفريد من نوعه .

وسيحصل الفريق الفائز على اربع تذاكر سفر الى امارة دبي واربع بطاقات لمشاهدة سباق جائزة ابو ظبي الكبرى للفورمولا ١ للعام الجاري .

ويتميّز السباق بأنه تحد لا يعتمد فقط على السرعة إنما على قدرة التحمّل لساعتين وهي مدة السباق ومدى تطبيق إستراتيجية تمكّن كل فريق من الصمود والحفاظ على الإطارات حتى النهاية.

يضمّ كل فريق اربعة سائقين وهي المرة الاولى التي يقام فيها هذا السباق للشركات والمصارف. وعلى هامش السباق، ستكون هناك اجواء ترفيهية وممتعة للمتفرجين حيث سيحضر عدد من نجوم ونجمات كرة السلّة اللبنانية.