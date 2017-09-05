أين أصبح يوسف الخال في مغامرته؟

ورد الخال رافقت يوسف الخال دعما لقضيته

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الصليب الأحمر اللبناني, ورد الخال,يوسف الخال,ورد الخال رافقت يوسف الخال دعما لقضيته

LBCI News Lebanon

تابع صباح اليوم الممثل اللبناني يوسف الخال ولليوم الثالث على التوالي مغامرته الرياضية بطابعها الانساني.



وبعدما اجتاز ساحل محافظة الشمال انطلاقا من العريضة، كانت اليوم محطته الثالثة على ساحلي كسروان والمتن سيرا على الأقدام حيث رافقته شقيقته الممثلة ورد الخال لدعم قضيته الانسانية.



ومساء وصل يوسف الخال الى نقطة التجمع عند ساحة كنيسة مار الياس في انطلياس حيث كان بأنتظاره عشرات المواطنين الذين قاموا بالتبرع بالدم للصليب الأحمر اللبناني.