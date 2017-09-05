السعودية إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها

المولد يقود السعودية للتأهل لكأس العالم بالفوز على اليابان

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LBCI News Lebanon

قاد فهد المولد منتخب السعودية للتأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ نسخة 2006 بعدما سجل هدفا رائعا في الفوز 1-0 على اليابان في استاد الجوهرة المشعة بجدة اليوم الثلاثاء.وبهذا الانتصار ضمنت السعودية المركز الثاني برصيد 19 نقطة لتتأهل مباشرة إلى النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها وترافق اليابان المتصدرة برصيد 20 نقطة والتي ضمنت التأهل في الجولة السابقة.

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وتفوقت السعودية بفارق الأهداف عن استراليا صاحبة المركز الثالث التي ستخوض جولة فاصلة مع سوريا وسيلعب الفائز مع فريق من اتحاد امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) على بطاقة الظهور في روسيا.

وسدد المولد كرة قوية داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 63 وكاد مهاجم فريق الاتحاد ان يزيد غلة الأهداف في عدة محاولات خطيرة في الشوط الثاني.وأصبح المنتخب السعودي الذي وصل للنهائيات أربع مرات متتالية بين 1994 و2006 أول ممثل للعرب في كأس العالم في العام المقبل.