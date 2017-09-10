ستيفنز تهزم كيز وتحرز لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس

نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس للسيدات

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LBCI News Lebanon

أحرزت سلون ستيفنز لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس للسيدات بعد الفوز في نهائي أميركي خالص على ماديسون كيز بنتيجة 6-3 و 6-0 .

وقدمت ستيفنز التي أحرزت لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى عرضا رائعا ودافعت بقوة لتتفوق على كيز المصنفة 15 التي لم تكن على مستوى التوقعات في أول نهائي أميركي خالص للبطولة في منافسات السيدات منذ ٢٠٠٢ .

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