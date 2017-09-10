رياضة
10 أيلول 2017 - 03:49
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ستيفنز تهزم كيز وتحرز لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس

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ستيفنز تهزم كيز وتحرز لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس
أحرزت سلون ستيفنز لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس للسيدات بعد الفوز في نهائي أميركي خالص على ماديسون كيز بنتيجة 6-3 و 6-0 .
 
وقدمت ستيفنز التي أحرزت لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى عرضا رائعا ودافعت بقوة لتتفوق على كيز المصنفة 15 التي لم تكن على مستوى التوقعات في أول نهائي أميركي خالص للبطولة في منافسات السيدات منذ ٢٠٠٢ .
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