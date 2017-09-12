منتخب لبنان للـ3x3 يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

سلة: منتخب لبنان للـ3x3

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LBCI News Lebanon

استدعى الاتحاد اللبناني لكرة السلة اربعة لاعبين للانخراط بتدريبات منتخب لبنان الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات، والتي ستنطلق منتصف الشهر الجاري في عشق اباد عاصمة تركمانستان.

وقد عين المدرب علي هاشم (مدرب فريق منتخب الجيش اللبناني) للاشراف على تمارين اللاعبين الذين استدعوا وهم : -

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عمر الايوبي (نادي المتحد)

-ربيع ديب و ادوارد بشارة ( نادي اللويزة)

-مايكل صدقة ( نادي بيروت)

و هذا و قد جاء منتخب لبنان في مجموعة تضم ايران، تركمنستان، طاجيكستان، والعراق وسيخوض اول مبارياته في 20 ايلول الجاري. و سوف يغادر المنتخب نهار الجمعة الواقع في 15 ايلول الجاري مع البعثة الرسمية للجنة الاولمبية اللبنانية.