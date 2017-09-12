فريق قوى الامن لكرة القدم يحرز المركز الثاني ببطولة الكفور

شارك فريق كرة القدم في قوى الامن الداخلي في دورة لكرة القدم ( ميني فوتبول) أقيمت من تاريخ 25/08/2017 ولغاية تاريخ 10/09/2017 في بلدة الكفور / فتوح كسروان، وقد شارك بالدورة 26 فريقاً من مختلف المناطق اللبنانية وبمواكبة جماهيرية وإعلامية كبيرة وقد تمكن فريق قوى الامن من تخطي مباريات قوية حتى وصل الى المباراة النهائية التي أقيمت مساء الاحد 10 / 9/2017 مع فريق بلدة الكفور محرزاً المركز الثاني.

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وقد تسلم رئيس الفريق العقيد الاداري موسى كرنيب كأس المركز الثاني وتمتوزيع الميداليات على اللاعبين، كما أحرز مدرب فريق قوى الامن المؤهلنادر حمزة كأس أفضل مدرب في الدورة، فيما نال العريف جريس العواد كأس أفضل لاعب ذو أخلاق رياضية في البطولة