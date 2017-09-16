بالفيديو - لفة خرافية لفيتل في تجارب سنغافورة

فيتل أول المنطلقين في سنغافورة وهاميلتون في المركز الخامس

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LBCI News Lebanon

وضع سيباستيان فيتل سائق فيراري نفسه في موقف جيد لاستعادة صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من لويس هاميلتون سائق مرسيدس بعدما تصدر التجارب التأهيلية لجائزة سنغافورة الكبرى اليوم السبت.

وتأهل هاميلتون متصدر البطولة بفارق ثلاث نقاط عن فيتل قبل سبعة سباقات على النهاية في المركز الخامس للسباق الذي يقام ليلا.

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وسينطلق الهولندي الشاب ماكس فرستاين سائق ريد بول من المركز الثاني أمام زميله الاسترالي دانيال ريكياردو والفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري.وفاز فيتل أربع مرات في سنغافورة وحصد مركز أول المنطلقين أربع مرات أيضا.