بالفيديو - ماذا حصل مع الثلاثي فيتل رايكونن وفرستابن ؟

هاميلتون يفوز في سنغافورة بعد خروج فيتل من السباق

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LBCI News Lebanon

فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بسباق جائزة سنغافورة الكبرى اليوم الأحد ليوسع الفارق إلى 28 نقطة في صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعدما خرج سيباستيان فيتل سائق فيراري من السباق مبكرا بسبب حادث تصادم في المنعطف الأول.

وأحسن البريطاني هاميلتون المنطلق من المركز الخامس بينما انطلق فيتل من المقدمة استغلال حادث تصادم بين ثنائي فيراري فيتل وكيمي رايكونن وماكس فرستابن سائق رد بول بعد ثوان من بداية السباق على حلبة زلقة بفعل الأمطار.

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وهذا الانتصار رقم 60 في مسيرة هاميلتون والثالث له في سنغافورة والسابع في 14 سباقا هذا الموسم ليقطع خطوة هامة نحو الفوز باللقب للمرة الرابعة مع تبقي ست جولات هذا الموسم.