رجال الأرز يتحدون مجموعة الموت في كرة الصالات والبداية في مواجهة الساموراي

دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للقاعات المقفلة ـ عشق آباد 2017

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LBCI News Lebanon

أنهى منتخب لبنان في كرة الصالات استعداداته للمشاركة في منافسات الفوتسال ضمن دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للقاعات المقفلة التي تستضيفها العاصمة التركمانستانية عشق آباد حتى السابع والعشرين من ايلول الحالي.

وقد وضع المدرب الايراني شهاب الدين سوفالمانيش اللمسات الأخيرة على تشكيلته التي سيخوض بها باكورة مبارياته أمام اليابان يوم الاثنين 18 الحالي عند الساعة 11.15 بتوقيت بيروت. ولا حديث في أوساط كرة الصالات في في هذه الدورة سوى عن المجموعة الثالثة التي تضم لبنان الى جانب تايلاند واليابان، خصوصاً بعد ابعاد اندونيسيا، وهذه المجموعة تعد حديدية وغير عادلة قياساَ الى باقي المجموعات التي تعد متواضعة جداً. وازداد الحديث أكثر عن هذا الامر بعد المباراة الودية التي خاضها منتخب لبنان أمام هونغ كونغ وانتهت بفوز لبناني مريح 8-2.

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وفي هذه المباراة تحديداً حاول المدرب سوفالمانيش اشراك العناصر الشابة واختبار حضورها وقد ابلى الثلاثي ستيف كوكزيان وسيرج قيومجيان وحسين البابا البلاء الحسن واكشفوا عن تجانس كبير مع نجوم المنتخب التقليديين. لكن المنتخب اللبناني مني بإنتكاسة قاسية أمس مع تعرض نجمه حسن زيتون لتمزق عضلي في التدريب الصباحي الأخير قبل المباراة وقد خضع لما يلزم من اسعافات طبية على يد المعالج الفيزيائي ملحم شمص المرافق للبعثة. ولكن من المستبعد أن يتمكن من المشاركة في البطولة وهو يحتاج لراحة لا تقل عن اسبوعين. وبرغم صعوبة المهمة الا أن الجهاز الفني سيسعى للاستفادة من كل لحظة لرفع وتيرة التحضيرات لبطولة غرب آسيا المقررة في تشرين الثاني المقبل. ولعل خوض مباراتين قويتين مع بلدين من الصف الأول عالمياً يعد أفضل فرصة للمدرب الايراني كي يقف عند كل ثغرة تستوجب المعالجة.

ويقول مساعد المدرب حسن حمود إن هذه المناسبة هي أفضل فرصة لإرساء قواعد حملة التجديد في المنتخب، فقد كانت التجربة الأولى مع منتخب الشباب في تايلاند والآن في عشق اباد التي تعد مرحلة ضمن رحلة الاستعدادات " بعدها سنعود الى تايلاند مجدداً لخوض تصفيات غرب آسيا بعد مراقبة مباريات الدوري لثلاثة أسابيع سيكون خلالها الباب مفتوحاً أمام استدعاء أي لاعب جديد يثبت قدراته". واضاف " لدينا عمل جبار يجب أن نقوم به ضمن الخطة التي وضعتها لجنة المنتخبات ونطمح ليكون لدينا أكبر عدد من اللاعبين القادرين على المشاركة وتقديم المستوى نفسه. لكن المدرب يشدد دائماً على أن خوض المباريات الودية مع منتخبات من مستويات مرتفعة هو الأولوية في فترة التحضير.