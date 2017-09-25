فريق سيدني الأرز غادر لبنان بخمسة إنتصارات

غادر فريق سيدني الأرز الأسترالي للكرة الطائرة بيروت ظهر الإثنين عائداً الى بلاده بعدما أمضى أسبوعاً في لبنان بدعوة من نادي عمشيت الرياضي، وقد خاض مباراته الخامسة والأخيرة مساء الأحد في مجمّع الأرز التربوي في المنية جدد فيها فوزه على فريق الجيش اللبناني بنتيجة (3-1) أمام جمهور غفير ضاقت به مدرجات الملعب، الأشواط (27-25)(25-22)(23-25) و (25-21). وفي ختام المباراة تبودلت الدروع التقديرية بين الفريق الضيف وإدارة مجمّع الأرز.

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وكان الفريق الأسترالي تغلب في مبارياته الأربع الأولى على ملعب عمشيت على فرق السفارة الأميركية الرياضي (3-0)، وعمشيت (3-2) وسبيد بول شكا بطل لبنان (3-0) والجيش اللبناني (3-0) على التوالي.

ووعد النادي الأسترالي باستمرار التواصل بين سيدني وبيروت في المستقبل، كاشفاً عن بعثة رياضية لبنانية ستزور استراليا في موعد يُعلن عنه لاحقاً.