بعد اشكال مباراة أمس...ادارة مدينة كميل شمعون الرياضية تتقدم بادعاء وهذه قيمة الاضرار!

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تأسفت ادارة مدينة كميل شمعون الرياضية للأحداث التي شهدتها مباراة النجمة والانصار ضمن الدور اللبناني لكرة القدم والتي أقيمت مساء الاثنين 2 تشرين الاول 2017.وقالت الادلرة في بيان "كان من المفترض أن تكون هذه المباراة عرساً رياضياً ومظهراً حضارياً للرياضة اللبنانية، خصوصاً أن المدينة الرياضية قد أعيد تأهيلها مع بداية العام 2017 وبتوجيهات مع معالي الوزير محمد فنيش، حيث تمت صيانة أرض الملعب ليصبح ذات مواصفات عالمية وتمت صيانة المرافق الخاصة بالملعب وكل التحضيرات اللوجستية التي تستوجب إقامة المباريات وقد استضافت المدينة مباريات منتخب لبنان للتصفيات الآسيوية وتستضيف مباريات الدوري منذ انطلاقه إلى تاريخ يوم المباراة المذكورة أعلاه وحصول الاشكالات."واشارت الى أن الاشكالات تسببت بأضرار مادية جسيمة وإصابات في عداد بعض الحضور والقوى الأمنية ودون أسباب مبررة لهذا العمل.وفور انتهاء الأحداث بدأت إدارة المدينة مع المهندسين المختصين إجراء عملية مسح شامل للأضرار من تكسير كراسي المدرجات وقواطع المدرجات وبوابات المداخل والمرفقات العامة من حمامات وقاعات داخلية وصولاً إلى قاعة الرئاسة الخاصة بمنصة الشرف وبمسحٍ أولي تناهز قيمة الأضرار المئة مليون ليرة لبنانية.لذلك، تقدمت ادارة المدينة الرياضية بادعاء ضد كل من يثبته التحقيق مشاركاً في الحاق الضرر بمنشآت المدينة والاعتداء على مرافقها لتطبيق القوانين بحقه.وطلبت إدارة المدينة من الاتحاد اللبناني لكرة القدم وقوى الامن الداخلي والقضاء المختص اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعاقبة الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الاعمال.