التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا مستمرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن ملاعب التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2018 تسير وفقا للجدول الزمني في المجمل مع وجود بعض التأخير.
وخلال اجتماع مع كبار المسؤولين الرياضيين وحكام الأقاليم وابرز الرياضيين لمناقشة الاستعدادات لكأس العالم، أوضح بوتين أن "هذه التأخيرات ليست حساسة وليس هناك ما يدعو للقلق ولكن وكما كنت أقول دوما... أصعب شيء هو أن تقوم بالمهام الموكلة إليك في المرحلة الأخيرة".
وخففت روسيا من قواعد التأشيرات لجماهير كرة القدم الأجنبية وضخت ملايين الدولارات لبناء الإستادات والفنادق وغيرها من أعمال البنية الأساسية مع سعي الكرملين لتحسين صورة روسيا في ظل أسوا أزمة مع الغرب منذ الحرب الباردة.
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