رياضة
07 كانون الأول 2017 - 15:15
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بيبلوس يضرب بضم مدرب جديد ولاعبين أجنبيين

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بيبلوس يضرب بضم مدرب جديد ولاعبين أجنبيين
ضم فريق بيبلوس المدرب ميودارغ بيريسيتش الذي سبق أن درب سابقاً أنيبال زحلة والتضامن بتغيير جذري من الناحية التقنية والفنية . 

وبدأ المدرب بيريسيتش بالتمارين اليوم بحضور جميع اللاعبين مع عودة صانع ألعاب الفريق رودريغ عقل من إصابة ، وضم لاعبان أجنبيان هما Courtney Sims و Allan Ray أبقى على الثلاثي الاجنبي Marcus Hall ، Kameon Holsey و Dominic Pointer على ان يختار ٣ منهم لبطولة لبنان ، ويحكى عن اجنبي سادس يصل مطلع الاسبوع المقبل .
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