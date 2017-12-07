بيبلوس يضرب بضم مدرب جديد ولاعبين أجنبيين

ضم فريق بيبلوس المدرب ميودارغ بيريسيتش الذي سبق أن درب سابقاً أنيبال زحلة والتضامن بتغيير جذري من الناحية التقنية والفنية .
وبدأ المدرب بيريسيتش بالتمارين اليوم بحضور جميع اللاعبين مع عودة صانع ألعاب الفريق رودريغ عقل من إصابة ، وضم لاعبان أجنبيان هما Courtney Sims و Allan Ray أبقى على الثلاثي الاجنبي Marcus Hall ، Kameon Holsey و Dominic Pointer على ان يختار ٣ منهم لبطولة لبنان ، ويحكى عن اجنبي سادس يصل مطلع الاسبوع المقبل .
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