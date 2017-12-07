رونالدو يعادل رقم ميسي في الفوز بالكرة الذهبية

الفوز بالجائزة خمس مرات...

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LBCI News Lebanon

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم ليعادل الرقم القياسي لمنافسه ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الفائز بالجائزة خمس مرات.



وحصل مهاجم ريال مدريد على الجائزة، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، للمرة الثانية على التوالي بعد قيادة فريقه للفوز بلقب الدوري الاسباني بتسجيله 25 هدفا وكذلك دوري أبطال أوروبا عندما سجل 12 هدفا في البطولة بينها ثنائية في الانتصار 4-1 في النهائي على يوفنتوس.

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