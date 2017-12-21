وفد من إتحاد الطائرة يزور الرئيس عون

الرئيس عون استقبل وفداً من الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة برئاسة رئيس الاتحاد ميشال ابي رميا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعبدا, الطائرة,كرة,الرئيس عون استقبل وفداً من الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة برئاسة رئيس الاتحاد ميشال ابي رميا

LBCI News Lebanon

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا ظهر الخميس وفد الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة برئاسة رئيس الاتحاد ميشال ابي رميا.

وضم الوفد نواب الرئيس اسعد النخل وجورح نصور وعلي ابو علي والأمين العام وليد القاصوف والمحاسب ربيع فراج ومدير الاتحاد اميل جبور ومدير المنتخبات الوطنية رفيق عيسى وعضو الاتحاد جورج حبيب.

الإعلان

في بداية الجلسة، وجه أبي رميا "الشكر الى رئيس الجمهورية لاستقباله الوفد على الرغم من مشاغله الكثيرة على غير صعيد". وأبدى ابي رميا "كل الدعم لخطوات ومواقف الرئيس الوطنية وهو أب جميع اللبنانيين من دون استثناء".ثم شرح ابي رميا واقع لعبة الكرة الطائرة التي تضم اكثر من مائة ناد والتي كانت اللعبة الشعبية الأولى في القرن الفائت وتراجعت بشكل كبير بسبب غياب الدعم الرسمي لها. وتحدث ابي رميا عن "الشراكة بين الاتحاد ومحطة "او. تي. في" منذ عدة سنوات في نقل بطولات اللعبة وكان للمحطة الفضل الكبير في دخول اللعبة الى كل بيت مع العلم ان اكثر من الف مباراة تقام سنوياً".

وسلّم ابي رميا كتاباً الى رئيس الجمهورية حول واقع اللعبة وسبل دعمها. بدوره ، تحدث رئيس الجمهورية عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان ووعد بدراسة الكتاب المقدّم اليه.