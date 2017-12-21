فريق سيتروين يكشف عن سائقيه لموسم ٢٠١٨ والأبرز عودة لويب !

فريق سيتروين توتال أبوظبي يكشف عن تشكيلة سائقيه لموسم 2018 من بطولة العالم للراليات

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LBCI News Lebanon

كشف فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات عن تشكيلة سائقيه لموسم 2018 من البطولة والتي تنطلق في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني المقبل مع رالي مونتي كارلو. يضم فريق أبوظبي كل من البطل الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، البريطاني كريس ميك، الايرلندي كريغ برين والأسطورة بطل العالم تسع مرات الفرنسي سيباستيان لوب الذي يعود إلى صفوف فريقه للمشاركة في ثلاث جولات فقط هي: رالي المكسيك، رالي كورسيكا الفرنسي ورالي إسبانيا.

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أ ما بالنسبة للسائق الفرنسي ستيفان لوفيفر، فقد سُلّم مهمة جديدة وهي المنافسة على لقب بطولة العالم للراليات ضمن الفئة الثانية WRC2 على متن سيتروين سي3 آر5.

وعن تشكيلة الفريق للموسم الجديد قال خالد بن فيصل: ”تركيزنا خلال الفترة الماضية انحصر على تطوير سيارتنا لموسم 2018 وارتأينا المحافظة على تشكيلة السائقين الذين يمتلكون الخبرة مع السيارة ومع الفريق، ونعتمد هنا على كريس ميك وكريغ برين اللذان يشكلان ثنائياً رائعاً. بالنسبة لي، سأشارك في جولات مختارة وقد تكون بين أربع وست جولات حسب إنشغالاتي الأخرى. وبالحديث عن الإنشغالات، لن أتمكن من التواجد هذه المرة مع الفريق في باكورة جولات البطولة (مونتي كارلو) كوني أشارك في منافسات رالي داكار ولكنني أتمنى التوفيق لجميع أعضاء الفريق. وأما بالنسبة لسيباستيان لوب، فعودته للمشاركة تحت مظلة فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات مهمة جداً وقد أسعدتنا كثيراً تماماً كما أسعدت الجمهور وعشاق هذه الرياضة."

كريس ميك: ”جمعنا الكثير من المعلومات خلال الموسم الماضي وقمنا بتحليلها في سبيل تطوير تأدية السيتروين سي3 دبليو.آر.سي لموسم 2018. هدفنا هذا العام تسجيل بداية قوية جداً في مونتي كارلو والسويد وإكمال الموسم على هذه الوتيرة.“

كريغ برين: ”أنا سعيد جداً بمتابعة مسيرتي الرياضية مع فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات وأود هنا التوجه بالشكر للشيخ خالد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي للسباقات، على ثقته بي. تعلمت الكثير من الموسم الماضي وكانت تأديتي ثابتة ولكن هدفي في الموسم الجديد تسجيل نتائج أفضل للفريق ولن أوفر أي جهد في سبيل تحقيق الفوز الأول لي في إحدى جولات البطولة وقد تكون جولة فنلندا أو رالي ويلز حيث أمتلك خبرة جيدة فيهما.“

سيباستيان لوب: ”الجميع كان سعيداً بعد الإختبارات التي قمنا بها على متن السيتروين سي3 دبليو.آر.سي هذا العام وأنا أولهم، فالشعور خلف مقودها كان حماسياً جداً. وشعوري بالعودة إلى بطولة العالم للراليات لا يقل حماسةً سيما وأنني أعود إلى صفوف الفريق الذي تجمعني به خبرة كبيرة ولائحة غنية بالنجاحات. لا أتوقع أي شيء في الوقت الحالي، أريد أن أتنافس وأستمتع في الوقت نفسه ولهذا اخترت المشاركة برالي كورسيكا لأنني أعشق الطرقات الاسفلتية، كما وقع اختياري للمشاركة في رالي إسبانيا لأنه مميز وأعتقد بأنه سيكون صعباً جداً خصوصاً مع مرور سنوات عدة منذ مشاركتي الأخيرة. وأما رالي المكسيك فتجمعني به ذكريات جميلة وكان لابد من العودة إليه سيما وأن مراحله لم تتغير كثيراً.“

هذا ويطمح فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات للاحتفاء بفوزه رقم 100 في الموسم المقبل.. الانجاز التاريخي يتطلب الفوز بجولتين فقط!