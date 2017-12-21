رياضة
21 كانون الأول 2017 - 15:37
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محبّو رياضة الفنون القتاليّة على موعد مع فينيكس 4 الجمعة

تبدأ المنازلات إبتداءً من الساعة 3:00 Lebanon, news ,lbci ,أخبار فينيكس,فنون قتالية,تبدأ المنازلات إبتداءً من الساعة 3:00
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شهد شارع المعارض في دبي عملية الوزن الاستعراضي بحضور رئيس منظمة فينيكس شاهي يريقانينان ورئيس الاتحادين العربي واللبناني للمواي تاي الماستر سامي قبلاوي ومسؤولي الشركة المنظمة ورجال الصحافة والاعلام .

وستبدأ المنازلات الذي يبلغ عددها ١٥ في لعبة الفنون القتالية المختلطة (MMA) إبتداءً من الساعة 3:00 ب.ظ في توقيت بيروت مباشرةً عبر الـLBCI والـLDC على ان تنتقل على محطة الـLB2 ابتداءً من الساعة 7:00 مساءً.
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