محبّو رياضة الفنون القتاليّة على موعد مع فينيكس 4 الجمعة

شهد شارع المعارض في دبي عملية الوزن الاستعراضي بحضور رئيس منظمة فينيكس شاهي يريقانينان ورئيس الاتحادين العربي واللبناني للمواي تاي الماستر سامي قبلاوي ومسؤولي الشركة المنظمة ورجال الصحافة والاعلام .
وستبدأ المنازلات الذي يبلغ عددها ١٥ في لعبة الفنون القتالية المختلطة (MMA) إبتداءً من الساعة 3:00 ب.ظ في توقيت بيروت مباشرةً عبر الـLBCI والـLDC على ان تنتقل على محطة الـLB2 ابتداءً من الساعة 7:00 مساءً.
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