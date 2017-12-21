محبّو رياضة الفنون القتاليّة على موعد مع فينيكس 4 الجمعة

تبدأ المنازلات إبتداءً من الساعة 3:00

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LBCI News Lebanon

شهد شارع المعارض في دبي عملية الوزن الاستعراضي بحضور رئيس منظمة فينيكس شاهي يريقانينان ورئيس الاتحادين العربي واللبناني للمواي تاي الماستر سامي قبلاوي ومسؤولي الشركة المنظمة ورجال الصحافة والاعلام .



وستبدأ المنازلات الذي يبلغ عددها ١٥ في لعبة الفنون القتالية المختلطة (MMA) إبتداءً من الساعة 3:00 ب.ظ في توقيت بيروت مباشرةً عبر الـLBCI والـLDC على ان تنتقل على محطة الـLB2 ابتداءً من الساعة 7:00 مساءً.

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