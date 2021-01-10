ماذا في آخر إستطلاع عن إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو ؟

إستطلاع ياباني عن إلغاء أو تأجيل الأولمبياد

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LBCI News Lebanon

كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأحد عن إن نحو 80% من سكان اليابان يرغبون في إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة هذا العام في ظل تزايد القلق من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وكشف الاستطلاع عن إن 35% من المشاركين يؤيدون إلغاء الدورة الأولمبية بينما فضل 44.8% تأجيل الحدث الرياضي الكبير إلى موعد لاحق. وكان من المقرر إقامة الدورة في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020 لكنها بسبب الأزمة الصحية العالمية تأجلت إلى العام الحالي وتقرر إقامتها ما بين 23 تموز و 8 آب.

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وفي ظل تزايد عدد المصابين بالعدوى أعلن رئيس وزراء اليابان يوشيهدي سوجا حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى الخميس الماضي وربما تمتد الطوارئ لتشمل مناطق أخرى من البلاد من أجل احتواء العدوى.