باريس سان جرمان بطلاً لكأس السوبر الفرنسية

نيمار يهز الشباك ويقود باريس سان جيرمان للقب كأس السوبر على حساب مرسيليا

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LBCI News Lebanon

أحرز باريس سان جرمان لقب كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم علنهسب مرسيليا بنتيجة 2-1. ونفذ المهاجم البرازيلي، الذي غاب منذ إصابته في الكاحل في منتصف كانون الأول، ركلة جزاء في الشوط الثاني بعدما افتتح ماورو إيكاردي التسجيل.

وشارك نيمار بدلاً من أنخيل دي ماريا في الدقيقة 65 في مباراته الأولى في 2021. وقدم نيمار أداء جيدا وكوفئ بتسجيل هدف قبل خمس دقائق من النهاية بعد سقوط إيكاردي عقب تدخل من يوهان بيلي.

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وقلص ديميتري باييه الفارق لمرسيليا في الدقيقة 89 بعد تمريرة فلوريان توفان العرضية لكن باريس سان جيرمان صمد ليمنح مدربه الجديد ماوريسيو بوكيتينو فوزه الثاني في ثلاث مباريات.