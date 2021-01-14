رياضة
14 كانون الثاني 2021 - 08:22
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إصابة لاعب التنس أندي موراي بفيروس كورونا

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إصابة لاعب التنس أندي موراي بفيروس كورونا
Lebanon News
أعلن موقع "STVnews" إصابة لاعب التنس أندي موراي بفيروس كورونا مضيفة أنه في صحة جيدة، وهو يخضع للعزل الصحي ما زال يأمل في المشاركة ببطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل.
 
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وسبق لأندي موراي تصدر التصنيف العالمي كما فاز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى قبل أن يتراجع في التصنيف في السنوات الأخيرة بسبب الإصابات.
 
 
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