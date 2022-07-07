الـ LBCI تواكب بطولة كأس آسيا للرجال في كرة السلة

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بعد مواكبتها الشاملة لمباريات منتخب لبنان ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة، تواصل الـ LBCI مواكبتها لإنجازات منتخب الأرز، الذي يستعدّ لخوض غمار بطولة كأس آسيا التي ستقام في إندونيسيا بين 12 و24 تموز، من خلال استديو تحليلي ونقلاً مباشرا.وكانت الـ LBCI قد عرضت في نشراتها الإخبارية وبشكلٍ يومي تقارير ونقلاً مباشراً لمباريات البطولة والمرحلة التي سبقتها وتلتها، تأكيداً منها على الشراكة المتينة بين لعبة كرة السلة والـ LBCI وبمواكبة من الاتحاد اللبناني لكرة السلة.وسيُكمل الإعلاميان خالد مجاعص وأشرف سمارة مهمتهما في التعليق على المباريات وتحليلها بصورة دقيقة عبرالـ LBCI والـ LB2 بحيث ينتظر اللبنانيون بشغف مباريات منتخب الأرز في المسابقة القارية آملين أن يُحقّق نتائج جيدة تعيد الى الأذهان مركز الوصافة عامي 2001 في الصين و2005 في قطر.اذاً، وبعدما أنجز مهمته الأولى بنجاح بتصدّره المجموعة الآسيوية الثالثة لتصفيات كأس العالم بكرة السلة بعد انتهاء "النوافذ الثلاث" في الدور الأول، سيستهل منتخب لبنان للرجال مبارياته في كأس آسيا -2022، التي تستضيفها إندونيسيا بين 12 و24 تموز الجاري، بخوض مباراته الأولى ضمن المجموعة الرابعة مع نظيره الفلبيني الأربعاء 13 تموز عند الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيروت على ان يلتقي نظيره النيوزيلندي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 15 تموز ويختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء الهند عند الساعة السابعة من صباح الأحد 17 تموز.واللافت أنّ لبنان سيُواجه في الدور الأول بكأس آسيا المنتخبات عينها أي نيوزيلندا والفلبين والهند والتي سيواجهها في النافذة الرابعة والخامسة والسادسة ضمن الدور الثاني من تصفيات كأس العالم.وتنطلق البطولة في 12 تموز ويُختتم الدور الأول في 17 تموز على أن تتأهل المنتخبات الأربعة التي احتلت المركز الأول في المجموعات الأربعة مباشرة الى الدور ربع النهائي. وستخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة الدور الثاني المؤهل الى الدور ربع النهائي في 18 و19 الجاري. وسيقام الدور ربع النهائي في 20 و21 تموز على ان تقام مباراتا الدور نصف النهائي في 23 تموز والمباراة النهائية في 24 تموز.4 مجموعات:يشارك في كأس آسيا 16 منتخباً تمّ تقسيمها الى 4 مجموعات كالآتي:- المجموعة الأولى: السعودية، الأردن، أستراليا (حاملة اللقب في النسخة الأخيرة التي جرت في لبنان عام 2017) واندونيسيا.- المجموعة الثانية: الصين تايبه، الصين، كوريا الجنوبية والبحرين.- المجموعة الثالثة:ايران، اليابان، كازاخستان وسوريا.- المجموعة الرابعة: لبنان، نيوزيلندا، الفلبين والهند.وسبق للبنان أن تأهل الى نهائيات القارة الأكبر في العالم بفوزه في المباريات الست التي خاضها في التصفيات ضمن المجموعة الرابعة التي ضمّته مع العراق والهند والبحرين ومن دون اي خسارة ومحققاً العلامة الكاملة(12 نقطة).