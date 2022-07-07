السباق الأول لتسلّق الهضبة في وادي شحرور... روجيه فغالي لم يخذل أبناء بلدته!

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أحرز السائق روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6 لقب السباق الأول لتسلّق الهضبة الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في وادي شحرور بمشاركة 33 سيارة.ولم يخذل فغالي ابناء بلدته اذ تزّعم السباق وصعد الى منصة التتويج في المركز الأول بالترتيب العام النهائي.واحتلّ جواد سليم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو8 المركز الثاني وتامر غندور على سكودا فابيا المركز الثالث.ويندرج هذا السباق في اطار الجولة الأولى من بطولة لبنان لتسلّق الهضبة لعام 2022. وجاء السباق حاشداً اذ حضره جمهور غفير من هواة الرياضة الميكانيكية.