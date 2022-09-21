روجيه فيدرر: أرغب بالبقاء على صلة بالرياضة التي أعطتني كل شيء

قال أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر في مقابلة الثلاثاء أنه يرغب في البقاء على صلة "بالرياضة التي أعطتني كل شيء" بعدما أعلن الأسبوع الماضي عن اعتزاله الوشيك.

وأثار فيدرر، الحائز على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس لايفر المقررة هذا الأسبوع.

واعترف نجم كرة المضرب الخميس الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي أن معاركه مع مشكلة في الركبة أجبرته على وضع حد لمسيرة تاريخية أكسبته شهرة كواحد من أكثر اللاعبين أناقة في اللعبة على الإطلاق.

واعترف فيدرر في مقابلة بأنه ذرف مرة أخرى "دمعة أو اثنتين عندما أعلن اعتزاله الأسبوع الماضي"، لكنه قال لـ"آر تي إس" إنه "سعيد لاتخاذ هذه الخطوة".

وتابع في معرض رده عن سؤال بخصوص خططه المستقبلية "لا أعرف بالضبط ما سيكون عليه مستقبلي، لكني لا أريد أن أبتعد تمامًا عن الرياضة التي أعطتني كل شيء".