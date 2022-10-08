فرانك ريبيري يُنهي المشوار بسبب الإصابة

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أعلن النجم الفرنسي فرانك ريبيري أنه يعتزم إنهاء مسيرته الكروية بعد الإصابة التي تعرض لها في ركبتيه بداية الموسم الحالي للدوري الإيطالي مع فريقه Salernitana أمام روما التي انتهت بفوز الاخير 0-1 فغاب ريبيري بعدها عن منافسات "الكالتشيو" منذ منتصف آب الماضي حيث خضع لفحوص عدة في غضروف الركبتين ادت إلى نتائج سلبية حتّمت عليه اتخاذ قراره بإسدال الستار على أكثر من عقدين في الملاعب الاوروبية.واستهل فرانك ريبيري مشواره في الدرجة الأولى في الدوري الفرنسي بموسم 2005-2004 مع فريق Metz وسرعان ما انتقل بعدها الى فريق Galatasaray في سوق الانتقالات الشتوية ليحقق معه لقبه الشخصي الأول في الدوري التركي عام 2005، ما لبث أن وقّع عقدا لأربع سنوات مع فريق مرسيليا عام 2006 حيث تصاعد نجمه في الدوري الفرنسي، فانضم في السنة ذاتها إلى كتيبة "الديوك" في كأس العالم في ألمانيا حيث سجّل هدف التعادل لفرنسا أمام اسبانيا في الدور الثاني، الذي لقنت فيه فرنسا رجال المدرب الاسباني لويس اراغونيس درساً تاريخياً انتهى بنتيجة 1-3.كما احتل ريبيري وصافة كأس العالم وقتها بعدما فازت إيطاليا على فرنسا بركلات الترجيح 3-5 في المباراة النهائية، بينما خاض 81 مبارة بالقميص الازرق الفرنسي، مُسجلاً 16 هدفاً.ولمع ريبيري مع بايرن ميونخ الألماني الذي انتقل الى صفوفه عام 2007 واستمر لعام 2019 فحصد 23 لقباً مع الفريق البافاري منها 9 القاب في البونديسليغا ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2013 ليحط الرحال في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا صيف العام 2019 ولغاية العام 2021 حيث خاض 50 مبارة وسجّل 5 اهداف، قبل أن ينتهي مع فريقه الحالي Salernitana فلعب 23 مبارة في موسم 2022-2021 من دون ان يُسجل، و36 دقيقة في موسم 2023 - 2022 أُجبر بعدها ريبيري (39عاماً) على وضع حد لمسيرة مميزة بالأرقام والالقاب.