700 هدف لرونالدو في مسيرته مع الأندية

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه رقم 700 مع الأندية التي لعب في صفوفها منذ بداية مسيرته الإحترافية عام 2002.ودخل رونالدو بديلًا للفرنسي Martial في الدقيقة 29 من المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد وايفرتون على ملعب الأخير، وأضاف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44 من الشوط الأول، بعدما افتتح إيفرتون التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر لاعبه النيجيري Iwobi، ليعادل بعدها البرازيلي Antony النتيجة في الدقيقة 15، إنما الحسم أتى عبر رونالدو الذي أهدى "الشياطين الحمر" الفوز الخامس في الدوري الإنكليزي الممتاز الذي انتهى بنتيجة 1-2.ورفع رونالدو (37 عامًا) رصيده من الأهداف مع اليونايتد إلى 144 هدفًا في مجمل مبارياته، في الفترة الأولى (2009-2003) والثانية منذ عودته في موسم 2021، بينما سجل 450 هدفًا مع ريال مدريد (2018-2009)و101 هدفًا في قميص يوفنتوس (2021-2018) وخمسة أهداف مع فريق البدايات سبورتينغ البرتغالي (2003-2002).