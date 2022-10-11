تكريماً للأسطورة مارادونا... ميسي يشارك في مباراة "من أجل السلام"

سيترأس نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجموعة من النجوم الذين سيخوضون مباراة "من أجل السلام"، وذلك تكريماً لمواطنه الراحل الأسطورة دييغو مارادونا في 14 الشهر المقبل في روما.

ووفق ما أعلن المنظمون الإثنين، سيتواجد نجوم كبار سابقين وحاليين مثل البرازيلي رونالدينيو، الحارس الإيطالي بطل مونديال 2006 جانلويجي بوفون، أو المدرب البرتغالي لروما جوزيه مورينيو إلى جانب نجم باريس سان جرمان الفرنسي حالياً وبرشلونة الإسباني سابقاً، بحسب الفيديو الذي نشروه على منصة "WEPLAYFORPEACE" من أجل هذه النسخة الثالثة من "مباراة من أجل السلام" التي تنظمها مؤسسة أنشأها البابا فرانسيس.

ونشر الفيديو في 10 تشرين الأول لم يأت من فراغ، بل للدلالة على 10-10، تكريماً للقميص رقم 10 الذي ارتداه خلال مسيرته مارادونا الملقب بـ"إل أولتيمو دييس"، أي آخر رقم 10.

وستقام المباراة في 14 تشرين الثاني على الملعب الأولمبي في روما، أي قبل أقل من أسبوع على انطلاق مونديال قطر في 20 منه.

والجدير بالذكر أن مارادونا، الفائز بكأس العالم عام 1986، توفي في تشرين الثاني 2020 عن عمر يناهز 60 عاماً بسبب قصور في القلب.