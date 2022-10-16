رياضة
16 تشرين الأول 2022 - 06:10
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توجيه تهمة محاولة الاغتصاب لنجم مانشستر يونايتد مايسون غرينوود

وجهت النيابة العامة البريطانية تهمة محاولة الاغتصاب الى مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم مايسون غرينوود. Lebanon, news ,lbci ,أخبار جسدي., أذى, تسبب, الاعتداء, القسري, المسيطر, السلوك, الاغتصاب, محاولة, تهمة, غرينوود, مايسون, القدم, لكرة, الإنكليزي, يونايتد, مانشستر, مهاجم, البريطانية, العامة,النيابة,وجهت النيابة العامة البريطانية تهمة محاولة الاغتصاب الى مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم مايسون غرينوود.
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توجيه تهمة محاولة الاغتصاب لنجم مانشستر يونايتد مايسون غرينوود
Lebanon News

وجهت النيابة العامة البريطانية السبت الى مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم مايسون غرينوود، تهمة محاولة الاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري والاعتداء الذي تسبب بأذى جسدي.

 
ومن المتوقع ان يمثل اللاعب، البالغ من العمر 21 عاما، أمام قضاة التحقيق في محكمة مانشستر وسالفورد الاثنين لمواجهة التهم الثلاث المتعلقة بالشابة ذاتها.
 
ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد تم القبض على غرينوود في كانون الثاني الماضي بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا".
 
ويُذكر أنه منذ الساعات الاولى التي ظهر فيها شريط الفيديو، استبعد غرينوود من تدريبات فريقه كما اعلنت شركة "نايكي" للسلع الرياضية إنهاء عقد رعايتها للاعب.
 
 
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