قلق عالمي حول سلامة المتسلّقة الإيرانية إلناز ركابي

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مخاوف على حياة المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي عبّرت عنها وكالات إخبارية عالمية الثلثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وظهرت ركابي من دون الحجاب في بطولة التسلّق الآسيوية التي استضافتها سيوول عاصمة كوريا الجنوبية، حيث حلّت في المركز الرابع، واختفت بعدها عن السمع من الأحد حتى الثلاثاء.وتمت مصادرة جواز سفر وهاتف ركابي بحسب صفحة شبكة BBC الإخبارية على تويتر بينما نفت السفارة الإيرانية في كوريا الجنوبية الاخبار الكاذبة والمعلومات المضللة حول إلناز ركابي بحسب بيان لها على تويتر، مضيفةً ان ركابي غادرت والبعثة الإيرانية باكراً الثلثاء إلى العاصمة طهران.وذكر الإتحاد الدولي لرياضة التسلق في بيان رسمي على موقعه انه على علم تام بالاخبار المتعلقة بالرياضية الإيرانية وانه سيواصل مراقبة الوضع فور وصول ركابي إلى إيران.وأضاف البيان، ان الاتحاد الدولي للتسلّق سيحاول إثبات الحقائق وان سلامة الرياضيين وخياراتهم في التعبير هما امران بالغا الأهمية.وكتبت ركابي الثلثاء عبر خاصيّة الـ story على Instagram انها تعتذر عن فعلتها التي اقلقت الجميع، مضيفة انها ظهرت من دون الحجاب عن غير قصد بعدما تم استعجالها قبل بدء المنافسة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن سلامة ركابي وهي التي بدت مُرتاحة خلال المسابقة الاسيوية.