أتلتيكو مدريد يعلن إصابة موراتا... فهل يُشارك في كأس العالم؟

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الأحد أن المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا يعاني حالة من التورّم في الكاحل، لكنه من المتوقع أن يتعافى قبل نهائيات كأس العالم في كرة القدم في قطر.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "يعاني ألفارو موراتا من تورّم في الأنسجة اللينة في كاحله، وفقًا للفحوصات الطبية التي خضع لها صباح الأحد".

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد اضطرّ موراتا إلى الخروج من المباراة، التي خسرها أتلتيكو 3-2 ضدّ مضيفه قادش السبت في الدوري بعد مرور 10 دقائق فقط، بعد تعرّض قدمه للدهس من قبل السنغالي مامادو مبايي.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن موراتا، 30 عاما، سيغيب لبضعة أيام فقط وسيكون بالتالي ضمن تشكيلة المدرب الوطني لويس إنريكي قبل انطلاق البطولة.