رياضة
31 تشرين الأول 2022 - 09:11
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أتلتيكو مدريد يعلن إصابة موراتا... فهل يُشارك في كأس العالم؟

أعلن نادي أتلتيكو مدريد إصابة موراتا في الكاحل لكنه من المتوقع أن يتعافى قبل كأس العالم لكرة القدم في قطر. Lebanon, news ,lbci ,أخبار قطر., القدم, كرة, العالم, كأس, نهائيات, قبل, يتعافى, الكاحل, التورم, حالة, يعاني, موراتا, ألفارو, الإسباني, الدولي, المهاجم, مدريد, أتلتيكو,نادي,أعلن نادي أتلتيكو مدريد إصابة موراتا في الكاحل لكنه من المتوقع أن يتعافى قبل كأس العالم لكرة القدم في قطر.
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أتلتيكو مدريد يعلن إصابة موراتا... فهل يُشارك في كأس العالم؟
Lebanon News

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الأحد أن المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا يعاني حالة من التورّم في الكاحل، لكنه من المتوقع أن يتعافى قبل نهائيات كأس العالم في كرة القدم في قطر.

 
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "يعاني ألفارو موراتا من تورّم في الأنسجة اللينة في كاحله، وفقًا للفحوصات الطبية التي خضع لها صباح الأحد".
 
ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد اضطرّ موراتا إلى الخروج من المباراة، التي خسرها أتلتيكو 3-2 ضدّ مضيفه قادش السبت في الدوري بعد مرور 10 دقائق فقط، بعد تعرّض قدمه للدهس من قبل السنغالي مامادو مبايي.
 
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن موراتا، 30 عاما، سيغيب لبضعة أيام فقط وسيكون بالتالي ضمن تشكيلة المدرب الوطني لويس إنريكي قبل انطلاق البطولة.
 
 
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