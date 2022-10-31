نيمار يخسر رهان الانتخابات الرئاسية في البرازيل

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خسر النجم البرازيلي نيمار الرهان على بقاء جايير بولسونارو رئسياً للبرازيل لولاية ثانية، فنتائج الانتخابات كانت لصالح الرئيس السابق لولا دا سيلفا الذي كان قد أعلن في مقابلة سابقة على قناة يوتيوب عن اتهامه لنيمار بإبرام صفقة مع مرشح اليمين المتطرف بولسونارو تقضي بشطب الاخير لديون اللاعب الضريبيّة.وقد كثّف نيمار من رسائل الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات الجولة الثانية الرئاسية حيث وعد بإهداء هدفه الاول في كأس العالم لبولسونارو، قائلاً أنه سيكون من الرائع إعادة انتخابه والبرازيل أبطال للمونديال، الا ان الكلمة الأخيرة أتت لصالح مرشح اليسار لولا دا سيلفا الفائز بنسبة %50.9 من أصوات الناخبين مقابل %49.1 لجايير بولسونارو.وسيتولى لولا الحكم للمرة الثانية بعدما كان رئيساً للبرازيل منذ عام 2003 حتى عام 2010.