٣ حكام سيدات لأول مرة في تاريخ كأس العالم

ستدخل الفرنسية ستيفاني فرابارت والرواندية سليمة موكانسانغا واليابانية يوشيمي ياماشيتا تاريخ المونديال، بعدما تم اختيارهن لقيادة مباريات كاس العالم للرجال في قطر للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة العالمية في ثلاثنيات القرن الماضي.وستكون اسماء السيدات الثلاثة ضمن لائحة الحكام الرئيسيين التي تضم 36 حكماً، بينما ستنضم ٣ سيدات ايضاً لفريق التحكيم المساعد المؤلف من 69 حكماً.وفي ما يلي نبذة عن السيرة التحكيمية للسيدات الثلاثة،بدأت الفرنسية فرابارت ( 38 عاماً ) مشوارها عام 2009 بعد تعيينها في الإصدار السنوي للحكام من قبل ال FIFA، وقادت منذ العام 2011 مباريات في الدرجة الثالثة من الدوري الفرنسي،ثم في الدرجة الثانية عام 2014 وصولاً إلى الأولى منذ العام 2019 الذي أصبحت خلاله اول سيدة تقود نهائي كأس السوبر الاوروبية للرجال التي فاز فيها ليفربول على شيلسي، في حين أصبحت كذلك اول سيدة تقود مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020 في المباراة بين يوفنتوس ودينامو كييف،بينما انضمت الرواندية موكانسانغا ( 34عاماً ) إلى قائمة الحكام في ال FIFA عام 2012 وهي التي قادت مباريات في كأس العالم للسيدات عام 2019 وفي مباريات الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 ثم في بطولة الأمم الأفريقية مطلع العام الحالي في الكاميرون، وقالت موكانسانغا في حديث سابق انها تطلب دعم جميع النساء حول العالم من أجل الاستمرار في النجاح،وانضمت اليابانية يوشيمي ( 36 عاماً ) إلى أسرة التحكيم في ال FIFA عام 2015حيث قادت مباريات في كأس العالم للسيدات في فرنسا 2019 ثم في الألعاب الأولمبية 2020،وفي نسيان الماضي قادت مباراة بين فريقي ملبورن سيتي وجيونام دراغونز ضمن دوري أبطال آسيا، وعبّرت يوشيمي عن دعمها لتواجد النساء في ملاعب الرجال وانها تود رؤية التغيير في مونديال قطر المقبل.